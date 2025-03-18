وتأتي تصريحات أردوغان في إشارة إلى محاولات لإثارة توترات طائفية في تركيا على خلفية الأحداث التي جرت في الساحل السوري الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس أردوغان: "من خلال سياساتنا القائمة على الإنسان والرحمة والعدالة، نكسب القلوب ليس فقط في منطقتنا، بل في جميع أنحاء العالم"

وشدد أردوغان على أن ما يميز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن بقية الأحزاب في تاريخ الجمهورية هو قدرته المستمرة على التجديد والتطور.

وقال: "نحن أفضل فريق إداري شهدته هذه الدولة، وسنواصل المضي قدماً لتحقيق رؤية تركيا لعامي 2053 و2071."

وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً على وقع هجمات منسّقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.