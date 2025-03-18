تركيا
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أردوغان: أفشلنا محاولات زرع فتنة طائفية تهدد منطقتنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، خلال كلمة ألقاها في مأدبة إفطار مع أعضاء اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن حكومة بلاده تمكنت من إفشال محاولات "زرع الفتنة الطائفية داخل تركيا"، وهي فتنة "تهدد المنطقة".
أردوغان: أفشلنا محاولات زرع فتنة طائفية تهدد منطقتنا
أردوغان: أفشلنا محاولات زرع فتنة طائفية تهدد منطقتنا / AA
18 مارس 2025

وتأتي تصريحات أردوغان في إشارة إلى محاولات لإثارة توترات طائفية في تركيا على خلفية الأحداث التي جرت في الساحل السوري الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس أردوغان: "من خلال سياساتنا القائمة على الإنسان والرحمة والعدالة، نكسب القلوب ليس فقط في منطقتنا، بل في جميع أنحاء العالم"

وشدد أردوغان على أن ما يميز حزب العدالة والتنمية الحاكم عن بقية الأحزاب في تاريخ الجمهورية هو قدرته المستمرة على التجديد والتطور.

وقال: "نحن أفضل فريق إداري شهدته هذه الدولة، وسنواصل المضي قدماً لتحقيق رؤية تركيا لعامي 2053 و2071."

وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً على وقع هجمات منسّقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

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