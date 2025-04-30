سياسة
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مخرجات لقاء أردوغان وميلوني
في أخبارنا لهذا اليوم.. ميلوني تشيد بالعلاقات الإيطالية-التركية، وحماس: البرغوثي يتعرض للتعذيب في سجون الاحتلال
مخرجات لقاء أردوغان وميلوني / TRT Global
30 أبريل 2001

ميلوني تشيد بالعلاقات الإيطالية-التركية وتقول إنها “الرقم واحد في البحر المتوسط”، مشددة على أنها وضعت أسسا جيدة مع أردوغان لدفع العلاقات المثالية بين البلدين قدما.

”الأسير عبد الله البرغوثي يتعرض لمحاولة تصفية ممنهجة بسجون الاحتلال“.. هذا ما قاله مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس عن المعتقل في سجن جلبوع الإسرائيلي، الذي "يدخل في غيبوبة متكررة جراء التعذيب".

مارك كارني يتعهد بقيادة "كندا موحدة" في مواجهة تهديدات ترمب وذلك بعد تحقيقه فوزا في الانتخابات لم يمنحه الأغلبية المطلقة في البرلمان.

مصدر:TRT Arabi
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