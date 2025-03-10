سياسة
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نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة 16 في قضايا فساد ورشوة
مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة السادسة عشرة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على التهم الموجهة إليه في قضايا فساد.
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة 16 في قضايا فساد ورشوة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر محاكمته بتهمة الفساد في المحكمة الجزائية بتل أبيب. / AP
10 مارس 2025

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن هذه الجلسة تُعَدّ السادسة عشرة لنتنياهو منذ بداية المحاكمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكانت المحكمة قد حددت سابقاً 24 جلسة لهذا الملف، مما يعني أن هناك 8 جلسات متبقية.

وتعقد المحكمة جلستين أسبوعياً للاستماع إلى ردود نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه، إذ يواجه رئيس الوزراء اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في القضايا المعروفة بـ"ملفات 1000" و"2000" و"4000"، وهي القضايا الأكثر خطورة.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت قد قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتتعلق قضية الملف “1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم في مجالات متنوعة. أما في الملف “2000" فيُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. وفي الملف “4000"، يُتهم بتقديم تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، مالك موقع واللا الإخباري وشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية مؤيدة له.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، فيما ينفي الأخير التهم، مؤكداً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

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