وأعلن الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليغرام عن رصد نشاط مكثف للطائرات المسيّرة، فيما ذكرت القوات الجوية أن طائرات من دون طيار من طراز شاهد الإيرانية الصنع رُصدت في أجواء مناطق سومي، وخاركيف، ودنيبروبتروفسك، وميكولايف، بالإضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود قرب مدينة أوديسا الساحلية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، سُمع دوي انفجارات في مدينة سومي الواقعة قرب الحدود مع روسيا، لكن لم ترِد تقارير فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات، كما لم يتضح بعدُ ما إذا كانت الهجمات الأخيرة بنفس كثافة الغارات التي شهدتها البلاد في الليالي الماضية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين أنها تعرضت لأكبر عدد من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وفي تطور ميداني، صرّح حاكم منطقة سومي مساء الاثنين بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على أربع قرى في المنطقة، في إطار ما وصفه بمحاولة لإنشاء "منطقة عازلة" داخل الأراضي الأوكرانية.

من جانبها، أفادت القوات المسلحة الروسية، إلى جانب مدونين عسكريين مؤيدين للكرملين، خلال الأيام الماضية بسيطرة الجيش الروسي على عدد من القرى في سومي، التي تتعرض لغارات متكررة منذ عدة أشهر.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين روسيا بالتخطيط لشن هجوم جديد، وقال زيلينسكي في كلمته المسائية التي يلقيها عبر الفيديو إنه لا توجد علامات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس بجدية حلاً دبلوماسياً.

وقال: "يمكننا أن نرى من المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات ومن البيانات المفتوحة المصدر أن بوتين ومساعديه لا يعتزمون إنهاء الحرب"، وتابع: "على العكس من ذلك، هناك أدلة كثيرة على أنهم يستعدون لعمليات هجومية جديدة".

وأضاف زيلينسكي أن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها القوات الروسية على المدن الأوكرانية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز وأكثر من 900 طائرة مسيّرة خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت بلا جدوى من الناحية العسكرية.

وقال إن تلك الهجمات لم تسفر إلا عن التدمير، وجدد دعوته لزيادة الضغط على موسكو من خلال فرض مزيد من العقوبات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.