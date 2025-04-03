وأضاف ترمب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أنه منفتح على مفاوضات تتعلق بالرسوم الجمركية إذا قدمت دول أخرى شيئا "استثنائيا".

وقال ترمب في تصريح سابق لصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر.. البلاد ستزدهر".

وأدلى ترمب بهذه التعليقات بعد يوم واحد من إعلانه فرض رسومٍ جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على بعض من أكبر الشركاء التجاريين.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيدرس صفقة بشأن تطبيق “تيك توك” بحيث توافق الصين على بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، المملوك لشركة “بايت دانس”، مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.

واستخدم ترمب “تيك توك” كمثال على كيفية استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض مع الدول الأخرى، وأضاف: "قد نستخدم الرسوم الجمركية للحصول على شيء في المقابل".

وأمام تيك توك مهلة حتى الخامس من أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق للعثور على مشتر غير صيني، ويواجه الطبيق تهديد الحظر في الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن إدارته أصبحت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك، بمشاركة العديد من المستثمرين.

دعوة إلى الحوار

ودعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون إلى الحوار، الخميس، غداة الهجوم التجاري الضخم الذي شنه الرئيس دونالد ترمب وأدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة مخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وأغلقت بورصة وول ستريت على تراجع حاد، وتكبّد مؤشر إس آند بي 500 أكبر خسارة له منذ حزيران/يونيو 2020 متراجعا بنسبة 4,84%. وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98 % بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97%.

كذلك، تراجعت سواق الأسهم الأوروبية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,27%، وباريس بنسبة 2,69%، ولندن بنسبة 1,54%.

وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي آتٍ، أغلقت أسعار النفط على تراجعات حادّة الخميس، إذ هوى سعر خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو/حزيران بنسبة 6.42% مستقرا عند 70.14 دولارا للبرميل.

بدوره، هوى نظيره الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، تسليم مايو/أيار، بنسبة 6,64% ليصل إلى 66,95 دولارا للبرميل.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الشركات الفرنسية العاملة في الولايات المتحدة إلى تعليق جميع مشاريع الاستثمار هناك حتى يتم "توضيح" إعلان نظيره الأمريكي بشأن زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة للرسوم الجمركية ينبغي أن يكون "إلغاؤها وليس زيادتها".

وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب منذ يناير/كانون الثاني، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام.

كما أعلن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن "كل الإجراءات المناسبة" ستتّخذ "للدفاع عن الشركات والعمّال" في الدولة الواقعة في أمربكا الجنوبية والتي فرضت عليها واشنطن رسوما جمركية بنسبة 10%.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترمب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.

أما ليسوتو، المملكة الواقعة في جنوب إفريقيا، فأعلنت أنها سترسل وفدا حكوميا إلى الولايات المتحدة "على وجه السرعة" بعد أن فرض ترمب عليها رسوما جمركية بنسبة 50%.

وكانت بكين قالت الخميس إنها "تحافظ على التواصل" مع واشنطن بشأن التجارة والاقتصاد، وحضّت واشنطن على "إلغاء" رسومها الجمركية العقابية فورا وتعهدت الرد.

وأبقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس، الباب مفتوحا أمام الحوار مع الإدارة الأمريكية، معتبرة أنه يمكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين "مستعدون للرد".

وأعربت برلين عن دعمها الاتحاد الأوروبي في بحثه عن "حل تفاوضي" مع واشنطن.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%، ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب فرض رسوم جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ومن المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و24% على اليابان، و26% على الهند.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، أن ترمب اتخذ إجراءات لمواجهة العجز التجاري الناجم عن سياسات مثل غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، والتلاعب بالعملات الأجنبية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة التي تفرضها دول أخرى، وذلك باستخدام صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.