سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد "الشاهقة المائية".. تحذيرات من ظواهر مناخية غير مسبوقة في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية حالياً ظروفاً جوية قاسية تضمنت سيولًا جارفة، وضبابًا كثيفًا، وزخات من البرد، بالإضافة إلى ظاهرة "الشاهقة المائية" على الشواطئ الغربية للبلاد بشكل غير مسبوق.
بعد "الشاهقة المائية".. تحذيرات من ظواهر مناخية غير مسبوقة في السعودية
اجتاحت السيول مناطق مختلقة من ولاية مكة المكرمة / صورة: AFP (AFP)
8 يناير 2025

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات من تقلبات مناخية خطيرة في عدد من المناطق، محذرًا من ظواهر جوية قد تؤثر بشكل كبير في الحياة والممتلكات.

وجاءت التحذيرات بألوان متعددة تُظهر تفاوت مستوى الخطورة: اللون الأصفر: يشير إلى ضرورة الانتباه دون وجود خطر كبير، وشمل مناطق مثل الرياض وعسير وجازان.

ويشير اللون البرتقالي على خطر جوي قد يؤثر في الحياة أو الممتلكات، وجرى تخصيصه لمناطق مثل الباحة والحدود الشمالية.

أما اللون الأحمر فهو أعلى درجات التحذير، شمل منطقتي مكة المكرمة والشرقية، متوقعاً فيها سيولًا جارفة، وصواعق رعدية، وضباباً كثيفاً يحدّ من الرؤية، بالإضافة إلى رياح قوية وارتفاع كبير في الأمواج.

وشهدت منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة يوم الاثنين أدت إلى تشكل سيول جارفة، رصدها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعزى هذه السيول إلى الطبيعة الجغرافية لمكة، حيث تقع المدينة في وادٍ مُحاط بالجبال، ما يسهم في تجمع المياه بشكل سريع في المناطق المنخفضة.

ووفقاً لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن مكة المكرمة سجلت أعلى معدلات هطول الأمطار بالمملكة، فقد بلغت 89 مليمتر في منى، و64.6 ملم في أجياد.

وفي مكة المكرمة، تواصل أمانة المدينة جهودها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول، من خلال شفط المياه المتجمعة، وتنظيف فتحات التصريف، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

كما تستمر التحذيرات من هطول أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، وبخاصة في مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

وفي منطقة رابغ التابعة لولاية مكة المكرمة شهدت ظهور "شاهقة مائية" غير مسبوقة، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع الأمواج.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة استثنائية وستجري دراستها عبر إدارة البحث والتطوير.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحيطة، وتجنب الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن المناطق الخطرة خلال الرحلات البرية. كما حذر من السباحة في المستنقعات والسيول، مشدداً على أهمية متابعة الأطفال لضمان سلامتهم.

وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، مع احتمال تشكّل الصقيع في المناطق الشمالية، ما يستدعي مزيداً من الحذر والالتزام بإرشادات السلامة.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us