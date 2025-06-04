الحرب على غزة
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أكاديميون ومثقفون ألمان يطالبون بوقف تسليح إسرائيل ودعم وقف النار في غزة
أرسلت شخصيات بارزة من الأوساط الأكاديمية والثقافية والمجتمع المدني في ألمانيا رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية، تطالب فيها بوقف فوري لتزويد إسرائيل بالأسلحة، ودعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أكاديميون ومثقفون ألمان يطالبون بوقف تسليح إسرائيل ودعم وقف النار في غزة
أكاديميون ومثقفون ألمان يطالبون بوقف تسليح إسرائيل ودعم وقف النار في غزة / AA Archive
منذ يوم واحد

وبحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الأربعاء، فإن الرسالة جاءت بمبادرة من سعيد إتريس هاشمي، أحد الناجين من الهجوم العنصري الذي شهدته مدينة هاناو عام 2020، ووقّعها نحو 50 شخصية معروفة، بينهم لويزا نواباور الناشطة في مجال المناخ، وعالم الاجتماع هارالد فلتسر، والموسيقي ميشيل بارنبويم.

ودعا الموقعون إلى مراجعة سياسة الحكومة الألمانية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن استمرار تزويدها بالسلاح يتناقض مع مسؤوليات برلين القانونية والأخلاقية في منع جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وأعربت الرسالة عن قلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وطالبت الحكومة باتخاذ موقف واضح ضد الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب إسرائيل، وهو أمر محل جدل واسع بين خبراء القانون الدولي.

كما شددت الرسالة على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر قنوات مستقلة، داعية إلى تمكين منظمات كالأمم المتحدة من العمل من دون عوائق لإغاثة المدنيين في القطاع.

وأشارت هيئة الإذاعة العامة WDR إلى أن الرسالة حظيت بتأييد طيف واسع من الفاعلين في المجتمع الألماني، ما يعكس تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من الحرب في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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