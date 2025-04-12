وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن "العدوّ الأمريكي شنّ غارات عدوانية على البيضاء (جنوب) وصعدة (شمال) والحديدة (غرب)".

ففي البيضاء "شنّ العدوان الأمريكي 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة"، وفق القناة.

أما في صعدة "فشنّ العدوّ الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم"، بحسب ذات المصدر.

وأضافت القناة: "شنّ العدوّ الأمريكي عدواناً على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة"، بلا تفاصيل عن خسائر بشرية من عدمها.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى الخميس شنّت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 118 مدنياً وإصابة 222 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بحسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.