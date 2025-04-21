وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين عبر منصة إكس إنّ "حصيلة العدوان الأمريكي على سوق وحيّ فروة الشعبي ارتفعت إلى 12 شهيداً و30 جريحاً، في حصيلة غير نهائية"، مؤكدةً أن "فِرَق الإسعاف والدفاع المدني تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض".

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في حصيلة أولية للغارات.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات تسببت في "أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين والمحلات التجارية"، مشيرة إلى أن القصف وقع في مناطق مزدحمة بالسكان المدنيين. وبثّت القناة صوراً تُظهِر أشلاء ضحايا ودماراً واسعاً، إلى جانب جرحى بينهم كبار في السن.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، شنّ الطيران الحربي الأمريكي 4 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية الجوبة في محافظة مأرب (وسط اليمن)، وفقاً للقناة ذاتها.

وشمال اليمن، استهدفت 3 غارات مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، فيما تعرّضت محافظة صعدة لأربع غارات على جنوب المدينة وغارة خامسة على مديرية سحار، كما شن الطيران الأمريكي غارة على مديرية جبل المحويت.

وحتى الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، لم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية أو أي جهة رسمية أمريكية بياناً بشأن هذه الضربات، كما لم تُعرف حتى الآن الخسائر البشرية أو حجم الأضرار في المناطق المستهدفة خارج صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، الأحد، أن الولايات المتحدة تُعِدّ لشنّ عملية عسكرية برّية في اليمن، محذرةً من أن مثل هذه الخطوة "تهدد بتفجير الوضع بشكل شامل".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي وحتى الأحد، نفذت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف الاحتلال منذ 18 مارس/اذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​