جاء ذلك خلال بيان أصدرته الخارجية التركية تعقيباً على قرار المفوضية التنفيذي، الصادر بتاريخ 15 يوليو/تموز 2025، الذي يقترح تحسينات على طلب تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود لتحسين إجراءات طلب تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك، بالتعاون مع المؤسسات التركية المعنية ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وضمن التحسينات المتوقَّعة، سيتمكن المواطنون الأتراك من الحصول على تأشيرة شنغن الأولى متعددة الدخول أسرع وأسهل، وسيتمكنون تدريجياً من الحصول على تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة أطول للطلبات اللاحقة.

وتضم منطقة شنغن 29 بلداً، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا).

واتفاقية شنغن التي جرى توقيعها في عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.