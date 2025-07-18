تركيا
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تركيا ترحب بقرار المفوضية الأوروبية بشأن تسهيلات تأشيرة شنغن
رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي يقترح تسهيل وتحسين حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة شنغن.
تركيا ترحب بقرار المفوضية الأوروبية بشأن تسهيلات تأشيرة شنغن
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
18 يوليو 2025

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الخارجية التركية تعقيباً على قرار المفوضية التنفيذي، الصادر بتاريخ 15 يوليو/تموز 2025، الذي يقترح تحسينات على طلب تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود لتحسين إجراءات طلب تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك، بالتعاون مع المؤسسات التركية المعنية ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وضمن التحسينات المتوقَّعة، سيتمكن المواطنون الأتراك من الحصول على تأشيرة شنغن الأولى متعددة الدخول أسرع وأسهل، وسيتمكنون تدريجياً من الحصول على تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة أطول للطلبات اللاحقة.

وتضم منطقة شنغن 29 بلداً، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا، وآيسلندا).

واتفاقية شنغن التي جرى توقيعها في عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.

مصدر:TRT Arabi
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