سياسة
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حماس تنفي تصريحات نيويورك تايمز
حماس تنفي التصريحات التي نسبتها صحيفة نيويورك تايمز إلى أبو مرزوق، وتركيا تشارك في "منتدى مكة للحلال 2025" بالسعودية
دقائق الذروة / TRT Global
25 فبراير 2025

أعلنت حركة حماس أن التصريحات المنسوبة إلى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز "غير صحيحة وجرى اجتزاؤها من سياقها"، وأكدت الحركة أن أبو مرزوق شدد على أن طوفان الأقصى جاء ليعبر عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

في سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الديمقراطية الليبرالية دخلت في أزمة خطيرة، فيما شدد على ضرورة وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، كما أكد استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين موسكو وكييف.

ومن جهة أخرى، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وذلك عقب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن فيها رفضه أي تهديد لهم، معارضاً انتشار الجيش السوري في جنوب دمشق.

وفي تطورات لاحقة، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري. ويشمل التعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل.

وختاماً، تستعد تركيا للمشاركة في منتدى مكة للحلال 2025، الذي تستضيفه السعودية بين 25 إلى 27 فبراير الجاري. ويعد المنتدى المزمع إقامته الثلاثاء بمكة المكرمة منصة عالمية رائدة تهدف إلى تطوير صناعة الحلال وتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي.

مصدر:TRT Arabi
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