وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "بفضل إرادة قيادية قوية واستثمارات وطنية، نجحنا في إنتاج أول قمر اتصالات محلي ووطني. توركسات 6A هو تجسيد لهدفنا في تحقيق الاستقلال الكامل في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات".

وأكد أن القمر الصناعي لا يعزز فقط قدرة تركيا التكنولوجية، بل يفتح أمامها آفاقاً جديدة في التغطية الإقليمية والدولية، مما يتيح الوصول إلى نحو 5 مليارات شخص في مناطق تشمل جنوب وجنوب شرق آسيا.

وشدد ألطون على أن المشروع يمثل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لـ"قرن تركيا"، التي تهدف إلى جعل البلاد رائدة عالمياً في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الفضاء والتقنيات الحديثة.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الفائت، وصل القمر الصناعي المحلي "توركسات 6A" إلى مداره الدائم 42 درجة شرقاً، لتحتل تركيا مكانتها بين أول 11 دولة في إنتاج أقمار الاتصالات.



