الحرب على غزة
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قبل زيارة مرتقبة للقاهرة.. السيسي وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع.
قبل زيارة مرتقبة للقاهرة.. السيسي وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون / AA
5 أبريل 2025

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ماكرون، وفق بيان للرئاسة المصرية، نشرته على صفحتها بفيسبوك.

وذكر البيان، أن الاتصال تناول "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إذ جرى استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع".

وأضاف أن الجانبين "حرصا على تأكيد أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى السبت 1309 فلسطينيين وأصابت 3184 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.​

وفي 18 مارس/أذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن اتصال ماكرون مع السيسي "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر (لم يحدد موعدها)".

وأضاف أنه "جرى التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية-فرنسية-أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT ARABI
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