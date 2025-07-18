ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المحادثات، لم تسمها أن نتنياهو "أكد للمقربين منه أن فريق التفاوض الإسرائيلي سيبقى في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى".

وتجري في العاصمة القطرية مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الصدّد قالت الصحيفة: "تستمر المناقشات التي يشارك فيها ممثلون عن إسرائيل وحماس، مع إحراز تقدم في عدة قضايا، على الرغم من وجود فجوات كبيرة".

ونقلت عن مصادر لم تسمّها بأن "نتنياهو أبدى مرونة ملحوظة بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالخرائط التي توضح انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق معينة في قطاع غزة، بما في ذلك إسقاط طلب إسرائيل بالحفاظ على الوجود في ممر موراج (يفصل مدينتي خان يونس ورفح) بعد وقف إطلاق النار".

وقالت: "أكد مسؤولون إسرائيليون تقارير عن التوصل إلى اتفاقات أو شبه اتفاقات بشأن بعض تفاصيل خريطة الانسحاب".

وأضافت: "يتناول المفاوضون الآن المسألة الحساسة المتمثلة في عدد ومن سيُطلق سراحهم (من الأسرى) في صفقة محتملة".

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة تجريها مع حركة حماس في قطر منذ 6 يوليو/تموز الجاري، لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وسط تقارير بتقدم المفاوضات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.