سياسة
3 دقيقة قراءة
مزيد من الشهداء بسبب البرد وسقوط العشرات بقصف مراكز إيواء ومناطق بالقطاع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد الرضيع يوسف أحمد أنور كلوب (35 يوماً) جراء البرد الشديد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الذين قضوا بسبب الظروف المناخية القاسية إلى 8 حالات.
مزيد من الشهداء بسبب البرد وسقوط العشرات بقصف مراكز إيواء ومناطق بالقطاع
قصف إسرائيلي على دير البلح / Reuters
6 يناير 2025

ويعيش النازحون الفلسطينيون في غزة ظروفاً إنسانية صعبة داخل خيام مصنوعة من القماش والنايلون، ويعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية مثل الماء والطعام، فضلاً عن قلة الملابس والأغطية والوسائل اللازمة للتدفئة في فصل الشتاء.

ولجأ هؤلاء النازحون إلى الخيام بعد أن دمرت قوات الاحتلال منازلهم وأجبرتهم على النزوح إلى المناطق الواقعة قرب محور "نتساريم" في جنوب القطاع، الذي أنشأه الجيش مع بداية عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الواقع الصحي في شمال القطاع كارثي، فالمساعدات الطبية التي تدخل إلى القطاع في حدها الأدنى وكثير من المستلزمات غير متوفرة، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع جهات دولية لإعادة تشغيل المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

ومواصلة لحرب الإبادة، استهدف جيش الاحتلال فجر الاثنين، مناطق متفرقة من قطاع غزة استُشهد على إثرها 14 فلسطينياً وأُصيب آخرون.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً لعائلة بركات في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، كما استُشهدت امرأة وطفل في قصف مماثل على منزل يؤوي نازحين في حي الدرج وسط المدينة، وعدة إصابات جُلُّهم من الأطفال وكبار السن وعدد من المفقودين.

وشهدت المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة قصفاً مدفعياً كثيفاً، بينما واصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة. وفي شمال القطاع، أسفرت غارات إسرائيلية عن استشهاد شابَّين توأمين جراء القصف المتواصل.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 15 شهراً، استهدفت مدفعية الاحتلال مزارعَيْن في أثناء نومهما في حقلهما، وتعرض الشاطئ أيضاً لقصف من سلاح بحرية الاحتلال. واستُشهدت الطبيبة ثبات سليم، التي تعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الاحتلال منزلاً بالمخيم.

في سياق متصل، أُصيب عدد من الفلسطينيين الاثنين، جراء إطلاق مسيّرات إسرائيلية قنابل على مدرسة تؤوي نازحين.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية مُسيّرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت عدة قنابل على مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد شمال غرب النصيرات. وقالوا إن عدداً من الفلسطينيين أُصيب جراء هذه القنابل التي سقطت عليهم دون سابق إنذار. وأشاروا إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين الموجودين بهذه المدرسة.

وفي جنوب القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية من نوع "توك توك" شمال مدينة رفح. وأسفرت غارة على مركز شرطة "أصداء" بمدينة خان يونس عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر. واستُشهد في غارة أخرى فلسطينيان وأُصيب آخرون إثر استهداف تجمع مدني في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us