واستُشهد 10 فلسطينيين اليوم الأحد في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن 4 فلسطينيين استُشهدوا، بينهم طفلان، وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس. فيما استشهد 4 آخرون، بينهم طفلان، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة ثانية تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في منطقة المواصي شمال غربي خان يونس.

كما استشهد طفل في قصف مسيرة خيمة ثالثة في منطقة المواصي، بينما استشهد شاب جراء قصف دراجة هوائية في ذات المنطقة، حسب مسعفين فلسطينيين للأناضول.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس قصفاً مدفعياً وإطلاق نار مكثفاً من آليات الاحتلال الإسرائيلية تركزت على بلدة عبسان الكبيرة شرقاً. وفي مدينة غزة، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني السكنية في الأحياء الشرقية، وسط غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على حي التفاح.

وقال مسعفون فلسطينيون للأناضول: "أصيب فلسطينيان في قصف جوي إسرائيلي على مسجد في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة".

من جهتها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد، من إطالة إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وفي منشور عبر منصة إكس، قالت الوكالة: "مرّ أكثر من تسعة أسابيع على حصار غزة، إذ تمنع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية".

وأضافت: "كلما طال أمد الحصار الإسرائيلي على القطاع، تفاقم الضرر غير القابل للإصلاح على حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين"، وتابعت: "لدينا آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول، وفرقنا في غزة جاهزة لتوسيع نطاق عمليات إيصال المساعدات".



والاثنين، سجلت وزارة الصحة بقطاع غزة وفاة 57 طفلاً نتيجة سوء التغذية والمضاعفات الصحية، في ظل النقص الحاد في الحليب العلاجي، وبخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 1500 فلسطيني فقدوا البصر جراء حرب الإبادة و4000 مهددون بفقدانه وسط عجز خطير يشهده القطاع الصحي في قطاع غزة مثل المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون.



وأضافت "وفا" أن تواصل حرب الإبادة تتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، وخصوصاً لأمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي، وأشارت إلى أن مستشفى العيون بمدينة غزة لا يمتلك حاليا سوى 3 مقصات جراحية مستهلكة تُستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم.

وأوضحت أن عديداً من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد. وقالت إن مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

في السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن قطاع غزة يشهد موجة موت صامت يحصد أعداداً متزايدة من أرواح كبار السن والأطفال، مشيراً إلى أن تلك الوفيات المتزايدة تحدث بفعل الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها إسرائيل على أهل القطاع. وأعلن المرصد أن 14 مُسناً قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي، محذراً من تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، التي بلغت مستويات كارثية وقد طال الجوع جميع شرائح المجتمع.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

كما منعت منذ 2 مارس/آذار الماضي دخول المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، التي يعتمد فلسطينيو غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق بيانات البنك الدولي.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



