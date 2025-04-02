اسرائيل تعتزم بناء ألفين وخمسمئة وخمسة وأربعين وحدة استيطانية جديدة قرب القدس ما يرفع عدد المستوطنات المصدق عليها منذ بداية العام الحالي، ألفين وخمسة وعشرين، إلى أربعة عشر ألفاً وثلاثمئة واثنتين وتسعين مستوطنة.

وفي أول اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس السوري.. أكد السوداني وقوف بلاده إلى جانب خيارات الشعب السوري، ورفضه التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، فيما شدد الشرع على ضرورة احترام سيادة العراق.

وتركيا تحذر رعاياها من السفر إلى جنوب السودان إثر تصاعد التوترات وانتشار النزاعات المسلحة في المناطق المجاورة للعاصمة جوبا، كما دعت السفارة المواطنين الأتراك الموجودين هناك إلى البقاء في حالة اتصال مستمر معها.