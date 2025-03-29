سياسة
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مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى
اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين وسط مدينة تل أبيب، السبت، طالبوا بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، واحتجوا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى / Reuters
29 مارس 2025

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن "مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ضد الحكومة، إذ قمعت القوات المتظاهرين في تل أبيب واعتقلت عدداً منهم".

وأشارت إلى أن قوات من الشرطة مدعومة بوحدات خيالة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، الذين هتفوا بشعارات مناهضة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منها: "بن غفير إرهابي"، و"مجرمون على ظهور الخيل"، و"فاشلون يتبعون بن غفير".

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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