وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن "مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ضد الحكومة، إذ قمعت القوات المتظاهرين في تل أبيب واعتقلت عدداً منهم".

وأشارت إلى أن قوات من الشرطة مدعومة بوحدات خيالة استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، الذين هتفوا بشعارات مناهضة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منها: "بن غفير إرهابي"، و"مجرمون على ظهور الخيل"، و"فاشلون يتبعون بن غفير".

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر جراء استئنافه منذ 18 مارس/آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.