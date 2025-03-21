وأضاف المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته بأن قوات الجيش "تمكنت من السيطرة على القصر الرئاسي، بعد طرد مجموعات من مليشيا الدعم السريع".

وفي السياق، نشرت عناصر من الجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة دخولهم القصر الرئاسي، بعد معارك استمرت أياماً مع قوات الدعم السريع.

من جانبها، ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان "توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، إذ تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري... والوزارات".

وأضافت: "دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميراً كاملاً، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

وتأتي هذه التطورات بعد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي، ليلة الأربعاء، التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخميس.

وبدأ التليفزيون الرسمي السوداني بث أناشيد وطنية ومقاطع فيديو تمجد الجيش، وقال، إن قوات الأخير "اقتربت من السيطرة على القصر الرئاسي وتطهيره من مليشيا الدعم السريع".

ومنذ الأحد الماضي، صعّد الجيش من هجماته ضد "قوات الدعم السريع" وسط الخرطوم، واستطاع السيطرة على مواقع استراتيجية.

والاثنين، أعلن الجيش أن سلاح المدرعات تمكن من فرض حصار على "قوات الدعم السريع" وسط الخرطوم من جميع الاتجاهات.

وفي الآونة الأخيرة، بسط الجيش سيطرته على كل مدن ولاية والجزيرة وقراها باستثناء أجزاء صغيرة شمال وشمال غربي الجزيرة والمتاخمة لجنوبي الخرطوم وواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش دخول ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بعد نحو عام من فقدانها لمصلحة قوات "الدعم السريع".

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لمصلحة الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.



