الهجمات على إيران
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ترمب يطلب اجتماع "الأمن القومي".. ويؤكد: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمجلس الأمن القومي للاستعداد في غرفة العمليات، في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران. فيما جدّد التأكيد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
ترمب يطلب اجتماع "الأمن القومي".. ويؤكد: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يغادر قمة مجموعة السبع لبحث تطورات الشرق الأوسط / Reuters
منذ 9 ساعات

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها علمت بأن "ترمب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات لعودته" من قمة زعماء مجموعة السبع المنعقدة في كندا.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن ترمب يعتزم مغادرة قمة زعماء السبع المنعقدة في كندا، وذلك نظراً للتطورات في الشرق الأوسط.

يأتي توجيه ترمب لمجلس الأمن القومي بالاستعداد بعد نحو ساعتين من نشره تغريدة على منصة "تروث سوشيال"، أنذر فيها جميع الموجودين في العاصمة طهران بـ"إخلائها فوراً"، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وقال ترمب في التغريدة: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبتُ منهم توقيعه".

وتابع: "يا له من عار، يا له من إهدارٍ للأرواح البشرية، ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي"، مضيفاً: "على الجميع إخلاء طهران فوراً".

وأعادت صفحة البيت الأبيض على منصة "إكس" نشر تغريدة "ترمب"، في تأكيد لهذا الإنذار الذي يطالب بإخلاء طهران فوراً.

"لا أريد سلاحاً نووياً في إيران"

وفي منشور آخر، قال ترمب: "أمريكا أولاً تعني الكثير من الأمور العظيمة، منها أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي"، وختم قائلاً: "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها وجّهت حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال ترمب خلال لقائه رئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش اليوم الأول من قمة زعماء مجموعة السبع (G7) المنعقدة في منطقة ألبرتا الكندية، إنه يجب على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن إيران ترغب في التفاوض، لكنها تأخرت كثيراً، وأن ما يجري مؤلم للطرفين، مشدداً على أن "إيران لن تربح هذه الحرب، ويجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان".

وعقب لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، على هامش القمة، قال الرئيس الأمريكي: "لا أريد رؤية سلاح نووي في إيران، ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك".

وادعى أنه منح إيران "مهلة قدرها 60 يوماً للعودة إلى طاولة المفاوضات النووية، لكن طهران لم تستجب خلال تلك الفترة".

وأعرب ترمب عن ثقته بأن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات، مضيفاً: "أعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق نووي. سيكون من الغباء ألا توقع عليه، كان يجب أن يوقعوا على الاتفاق".

والجمعة، أطلقت إسرائيل -بدعم أمريكي- هجوماً واسعاً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلّفت أيضاً أضراراً مادية كبيرة و24 قتيلاً و592 مصاباً، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتتبادل تل أبيب وطهران العداء، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع، إذ يمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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