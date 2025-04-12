تركيا
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على هامش منتدى أنطاليا.. فيدان يلتقي نظيرَيه الأرميني والأذربيجاني
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت في لقاءين منفصلين، نظيرَيه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، في أنطاليا.
على هامش منتدى أنطاليا.. فيدان يلتقي نظيرَيه الأرميني والأذربيجاني
وزير الخارجية التركي مع نظيره الأذربيجاني
12 أبريل 2025

يأتي اللقاءان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الرابعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وحول لقاء فيدان نظيره الأرميني، أشارت الخارجية التركية في منشور على منصة إكس إلى أن الجانبين بحثا القضايا المدرجة على جدول الأعمال بين تركيا وأرمينيا، كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

أما لقاء فيدان نظيره الأذربيجاني فلم تكشف الخارجية التركية عن أي تفاصيل حوله.

جدير بالذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع يُعقد برعاية إعلامية من الأناضول، في مركز "نيست" للمؤتمرات بمنطقة بيليك السياحية، ويستمر حتى الأحد، متضمناً عديداً من الجلسات والندوات.

مصدر:TRT ARABI
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