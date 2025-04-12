يأتي اللقاءان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الرابعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وحول لقاء فيدان نظيره الأرميني، أشارت الخارجية التركية في منشور على منصة إكس إلى أن الجانبين بحثا القضايا المدرجة على جدول الأعمال بين تركيا وأرمينيا، كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

أما لقاء فيدان نظيره الأذربيجاني فلم تكشف الخارجية التركية عن أي تفاصيل حوله.

جدير بالذكر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع يُعقد برعاية إعلامية من الأناضول، في مركز "نيست" للمؤتمرات بمنطقة بيليك السياحية، ويستمر حتى الأحد، متضمناً عديداً من الجلسات والندوات.