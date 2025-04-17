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مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوبي لبنان
نفَّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.
مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوبي لبنان
أضرار في موقع استهدفته غارة جوية إسرائيلية في حوش تل صفية قرب بعلبك في سهل البقاع شرقي لبنان، في 9 أبريل/نيسان / AFP
17 أبريل 2025

وذكر مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة أن الغارة أدت إلى سقوط قتيل، دون الكشف عن هويته، فيما أشارت الوكالة إلى أن الصاروخ استهدف الدراجة على طريق النقعة داخل البلدة، ما أدى إلى وقوع إصابات أخرى لم يُحدد عددها.

في سياق متصل، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة أخرى على بلدة أم التوت في القطاع الغربي من الجنوب، في حين سُجل تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وفق الوكالة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1473 خرقاً له، ما خلّف 130 قتيلاً و375 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية حتى الخميس.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفَّذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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