وقال المكتب في بيان إنّ الزق استشهد بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

ويحمل يوسف الزق قصة نضالية مؤثرة ارتبطت بوالدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، إذ وُلد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2008، بعد اعتقال والدته وهي حامل به في أثناء مغادرتها قطاع غزة للعلاج في عام 2007.

وعام 2007 اعتقلت إسرائيل فاطمة الزق في أثناء خروجها من قطاع غزة للعلاج وهي حامل بطفلها يوسف، قبل أن تضعه داخل السجن. ولم تكُن الفلسطينية تتوقع أن تكون حاملاً عند اعتقالها، إذ اكتشفت ذلك داخل سجون إسرائيل، دون أن يشاركها زوجها وأبناؤها الـ8 فرحة انتظار الطفل، الذي وُلد لاحقاً خلف القضبان، حسب تصريحات سابقة لها.

وعاشت الزق ظروفا قاسية مع طفلها يوسف داخل السجن، إذ قضت نحو عامين تربّيه بين القضبان، في زنزانة ضيقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وكانت تعاني من نقص الغذاء والرعاية الصحية، دون أي مساحة آمنة لرعاية مولودها.

ولم يكن يُسمح لها بالخروج إلا مقيدة اليدين، وكانت تعاني الإهمال الطبي، فيما تعرَّض طفلها لحالات مَرَضية متكررة وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، وفق مراكز حقوقية.

وفي 2008 تحررت فاطمة الزق مع طفلها من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة أفرج خلالها عن 19 أسيرة فلسطينية، مقابل تسليم حركة حماس شريط فيديو يُظهِر الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، الذي أُطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، مقابل الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني.

ومنذ فجر السبت استشهد 39 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينهم الزق.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.