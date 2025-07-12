الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
استشهاد أصغر أسير محرر في العالم إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته في غزة
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني باستشهاد الفتى يوسف الزق (17 عاماً)، الذي يُعرف بأنه "أصغر أسير محرر في العالم"، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته في مدينة غزة، فجر السبت.
استشهاد أصغر أسير محرر في العالم إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته في غزة
الفتى الفلسطيني يوسف الزق / وسائل التواصل
12 يوليو 2025

وقال المكتب في بيان إنّ الزق استشهد بعد استهداف الاحتلال شقة عائلته في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

ويحمل يوسف الزق قصة نضالية مؤثرة ارتبطت بوالدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، إذ وُلد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 2008، بعد اعتقال والدته وهي حامل به في أثناء مغادرتها قطاع غزة للعلاج في عام 2007.

وعام 2007 اعتقلت إسرائيل فاطمة الزق في أثناء خروجها من قطاع غزة للعلاج وهي حامل بطفلها يوسف، قبل أن تضعه داخل السجن. ولم تكُن الفلسطينية تتوقع أن تكون حاملاً عند اعتقالها، إذ اكتشفت ذلك داخل سجون إسرائيل، دون أن يشاركها زوجها وأبناؤها الـ8 فرحة انتظار الطفل، الذي وُلد لاحقاً خلف القضبان، حسب تصريحات سابقة لها.

وعاشت الزق ظروفا قاسية مع طفلها يوسف داخل السجن، إذ قضت نحو عامين تربّيه بين القضبان، في زنزانة ضيقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وكانت تعاني من نقص الغذاء والرعاية الصحية، دون أي مساحة آمنة لرعاية مولودها.

ولم يكن يُسمح لها بالخروج إلا مقيدة اليدين، وكانت تعاني الإهمال الطبي، فيما تعرَّض طفلها لحالات مَرَضية متكررة وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، وفق مراكز حقوقية.

وفي 2008 تحررت فاطمة الزق مع طفلها من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة أفرج خلالها عن 19 أسيرة فلسطينية، مقابل تسليم حركة حماس شريط فيديو يُظهِر الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، الذي أُطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، مقابل الإفراج عن نحو ألف أسير فلسطيني.

ومنذ فجر السبت استشهد 39 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينهم الزق.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us