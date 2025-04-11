سياسة
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25 قتيلاً بهجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الفاشر غربي السودان
أعلنت لجنة شعبية سودانية، الجمعة، مقتل 25 مدنياً بهجوم شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
25 قتيلاً بهجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الفاشر غربي السودان
منظر للأضرار المحيطة بمستشفى الشعب التعليمي في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم-أرشيف / Anadolu Agency
11 أبريل 2025

وقالت تنسيقية مقاومة الفاشر (لجنة شعبية)، في بيان: "هاجمت قوات الدعم السريع، صباح اليوم، مخيم زمزم للنازحين، من المحورين الجنوبي والشرقي للمخيم وجرى التصدي للهجوم".

وأضاف البيان: "المعلومات الأولية تفيد بأن هناك 25 مواطناً استُشهدوا اليوم، بينهم أطفال وكبار ونساء، وعدد من الجرحى والمصابين".

وذكر البيان أنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن حجم الأضرار مع انقطاع شبكات الإنترنت، فيما لم يصدر عن الدعم السريع أي تعليق.

ولجان المقاومة وغرف الطوارئ عبارة عن مجموعة أهلية تأسس أغلبها بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023، وتضم متطوعين ينشطون في أعمال الإسعاف والإغاثة والرعاية.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدَّر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش.

مصدر:TRT ARABI
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