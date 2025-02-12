جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في العاصمة جاكرتا التي يزورها ضمن جولة آسيوية تضم أيضا ماليزيا وباكستان.

وقال أردوغان: "ما لم ينعم قطاع غزة والفلسطينيون بالسلام فلن يكون ممكنا تحقيق الاستقرار في دول المنطقة"، مؤكدا على أن "إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بوحدة أراضيها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باتت لا تحتمل التأخير أكثر".

وأشاد الرئيس التركي بموقف إندونيسيا تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: "سنواصل العمل معها لإعادة إعمار قطاع غزة".

وذكر، في سياق منفصل، أنه بحث مع نظيره الإندونيسي "ما يمكننا القيام به لرفع حجم التجارة التركية الإندونيسية إلى 10 مليارات دولار وجعلها متوازنة".

علاقات متينة

من جهته، قال الرئيس الإندونيسي إن التعاون مع تركيا سيستمر بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم بلاده حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).​​​​​​​

وأضاف سوبيانتو: "علاقاتنا مع تركيا قائمة منذ قرون وتستمر بشكل متين منذ عهد الدولة العثمانية"، مؤكدا عزم بلاده على تعزيز الشراكة مع تركيا.

وأعرب عن شكره للرئيس أردوغان والوفد التركي على زيارتهم، مشيرا إلى أن الزيارة تتزامن مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد أن تركيا وإندونيسيا عازمتان على تحقيق الهدف المحدد في القطاع التجاري والاقتصادي.

وأردف: "نرغب في زيادة الدعم لجهود التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية"، معربا عن رغبة بلاده في العمل على المساهمة في التدريب العسكري والتعاون الاستخباراتي بين الجانبين.

وأعرب سوبيانتو عن سعادته بأن زيارة الرئيس أردوغان كانت "مثمرة" و"مهمة للغاية".

وأشار إلى "عام 2050 يشكل محطة مهمة جدا للتحضير للذكرى المئوية للشراكة بين إندونيسيا وتركيا".