وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن إسرائيل قررت تبني الموقف الأمريكي الداعي إلى إنهاء مهمة "اليونيفيل"، التي أُنشئت بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426 عقب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني فيما عُرف بـ"عملية الليطاني".

وادّعت الصحيفة العبرية أن "اليونيفيل فشلت في تحقيق أهدافها الأمنية، لا سيما في منع تسلّح الجماعات المسلحة في الجنوب، وهو ما تعتبره واشنطن وتل أبيب إخفاقاً".

كما نقلت عن مصادر أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه القوة، فيما ترى إسرائيل أن التنسيق مع الجيش اللبناني أصبح كافياً ولا يبرر استمرار وجودها.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو قوة "اليونيفيل" على ما أوردته الصحيفة، حتى ساعة إعداد الخبر.

وكانت مهمة "اليونيفيل" الأساسية تتمثل في مراقبة انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة الأمن والسلم الدوليين، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على الجنوب.

وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، استمرت القوة في مراقبة الحدود، بينما توسعت مهامها عقب حرب يوليو/تموز 2006 بموجب القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في الانتشار الجنوبي، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وتتكوّن "اليونيفيل" حالياً من نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، يواصلون تنفيذ دوريات على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل، بهدف الحد من التوترات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وفي مايو/أيار الماضي، عبّرت القوة الأممية عن قلقها بعد استهداف ممتلكاتها وعناصرها في جنوب لبنان، حيث أُطلقت طلقتان ناريتان أصابت إحداهما قاعدة لها قرب قرية كفرشوبا، في أول حادث مباشر منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وتشهد الحدود اللبنانية توتراً متصاعداً منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أوقعت أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، وتسببت في نزوح نحو 1.4 مليون شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و491 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وبينما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، وواصلت احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلها في الحرب الأخيرة.



