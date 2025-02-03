سياسة
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رئيس الجزائر يشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
اشترط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، إقامة دولة فلسطينية حتى تطبّع بلاده مع إسرائيل.
رئيس الجزائر يشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل
تبون: همنا إقامة دولة فلسطينية / صورة: AP (AP)
3 فبراير 2025

وقال تبون في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، ردّاً على سؤال بشأن استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حال إقامة دولة فلسطينية: "بالطبع، في اليوم الذي يحصل فيه ذلك"، وتابع في هذا الصدد: "همّنا إقامة دولة فلسطينية".

وعن علاقة بلاده مع فرنسا، نفى تبون "أي نية للقطيعة"، مشيراً إلى "بذل كثير من الجهد لتجنب الوصول إلى القطيعة".

وعن ملف إقليم الصحراء الذي أجّج علاقات البلدين، عقب اعتراف باريس بسيادة المغرب على الإقليم الصيف الماضي، أوضح تبون أنه حذّر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "من أنه سيرتكب خطأً فادحاً وسيخسر الطرف الجزائري".

وبدأت قضية الصحراء عام 1975 بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلَّح استمرّ حتى 1991، وتوقَّف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويقترح المغرب حكماً ذاتياً موسعاً في إقليم الصحراء تحت سيادته، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

ووصف تبون مناخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الظرف الراهن بأنه "مسموم، والوقت يضيع مع الرئيس ماكرون، بعد آمال كبيرة في تخطي خلافات الذاكرة".

وسحبت الجزائر سفيرها لدى فرنسا في 30 يوليو/تموز الماضي على خلفية دعم ماكرون خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء.

وتوترت العلاقات بين البلدين أكثر من مرة منذ وصول الرئيس تبون إلى سدة الحكم نهاية 2019، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة، ومؤخراً بشأن إقليم الصحراء.

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