الحرب على غزة
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صور | أمريكيون يحيون ذكرى جندي أحرق نفسه قبل عام احتجاجاً على الإبادة بغزة
تجمع ناشطون في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، لإقامة حفل تأبين، للجندي الأمريكي آرون بوشنل الذي أضرم النار بنفسه احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي.
صور | أمريكيون يحيون ذكرى جندي أحرق نفسه قبل عام احتجاجاً على الإبادة بغزة
ناشطون يحيون ذكرى وفاة الجندي الأمريكي آرون بوشنل من أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن / صورة: AA (AA) / AA Archive
26 فبراير 2025

ونظم الناشطون فاعلية أمام السفارة الإسرائيلية والبيت الأبيض في واشنطن ووضعوا الزهور وأشعلوا الشموع لتأبين الجندي الأمريكي.

ويُذكر أن بوشنل قد توجه نحو سفارة تل أبيب بواشنطن، في شباط/فبراير 2024، ولدى وصوله سكب بنزيناً على رأسه وأضرم النار بنفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس، لتعلن الشرطة لاحقاً مفارقته الحياة.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: "سأنفذ احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيراً مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: "هل يمكنني مساعدتك؟"، و"استلقِ على الأرض"، فيما يقول شرطي آخر: "نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدساً".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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