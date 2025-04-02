تركيا
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فيدان يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر انعقاده يومي 3 و4 أبريل/نيسان الجاري.
فيدان يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو
فيدان يتجه إلى بروكسل للمشاركة باجتماع وزراء خارجية "الناتو" / AA Archive
2 أبريل 2025

ووفقاً لمصادر في وزارة الخارجية التركية، سيتيح الاجتماع فرصة لإجراء أول مشاورات جماعية بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحلفائها في الناتو.

ويتضمن الاجتماع 4 جلسات، ستقتصر الجلسة الأولى على الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء في الحلف، لمناقشة قضايا الدفاع الجماعي، وتقاسم الأعباء، وزيادة النفقات الدفاعية، وتعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية.

كما ستشمل الجلسة تقييماً لمستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل الأمن الأوروبي، إلى جانب التحضيرات لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو/حزيران المقبل.

وسيلقي الوزير فيدان كلمة خلال الجلسة الأولى، يؤكد فيها التزام أنقرة بمواصلة مساهماتها في أمن أوروبا والأطلسي، مستعرضاً قدرات الجيش التركي المتطورة في الصناعات الدفاعية. كما سيشدد على أهمية الحفاظ على الدور المحوري للناتو في أمن القارة، وفق ما أفادت به مصادر الخارجية التركية.

أما الجلسة الثانية، فستُعقد بمشاركة شركاء الناتو من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا، حيث ستُناقش القضايا الأمنية المشتركة وفرص التعاون الإقليمي.

وفي الجلسة الثالثة، التي ستُعقد بصيغة "مجلس الناتو-أوكرانيا"، سيشارك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، وممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، وتطورات الحرب مع روسيا، والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، إضافةً إلى سبل تعزيز دعم الحلفاء الأوروبيين لكييف.

وفي الجلسة الختامية، ستقدم كالاس إحاطة حول المبادرات الأخيرة للاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع، وتأثيرها على سياسات الحلف المستقبلية.

مصدر:TRT ARABI
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