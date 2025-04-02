ووفقاً لمصادر في وزارة الخارجية التركية، سيتيح الاجتماع فرصة لإجراء أول مشاورات جماعية بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحلفائها في الناتو.

ويتضمن الاجتماع 4 جلسات، ستقتصر الجلسة الأولى على الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء في الحلف، لمناقشة قضايا الدفاع الجماعي، وتقاسم الأعباء، وزيادة النفقات الدفاعية، وتعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية.

كما ستشمل الجلسة تقييماً لمستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية ومستقبل الأمن الأوروبي، إلى جانب التحضيرات لقمة الناتو المقررة في لاهاي في يونيو/حزيران المقبل.

وسيلقي الوزير فيدان كلمة خلال الجلسة الأولى، يؤكد فيها التزام أنقرة بمواصلة مساهماتها في أمن أوروبا والأطلسي، مستعرضاً قدرات الجيش التركي المتطورة في الصناعات الدفاعية. كما سيشدد على أهمية الحفاظ على الدور المحوري للناتو في أمن القارة، وفق ما أفادت به مصادر الخارجية التركية.

أما الجلسة الثانية، فستُعقد بمشاركة شركاء الناتو من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا، حيث ستُناقش القضايا الأمنية المشتركة وفرص التعاون الإقليمي.

وفي الجلسة الثالثة، التي ستُعقد بصيغة "مجلس الناتو-أوكرانيا"، سيشارك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، وممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، وتطورات الحرب مع روسيا، والجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، إضافةً إلى سبل تعزيز دعم الحلفاء الأوروبيين لكييف.

وفي الجلسة الختامية، ستقدم كالاس إحاطة حول المبادرات الأخيرة للاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن والدفاع، وتأثيرها على سياسات الحلف المستقبلية.