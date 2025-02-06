سياسة
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يونيسف: مقتل ما لا يقل عن 40 طفلاً خلال ثلاثة أيام في السودان
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأربعاء مقتل 40 طفلاً على الأقل خلال ثلاثة أيام جراء عمليات قصف تعرضت لها مناطق عدة في السودان، مندّدة بالمخاطر التي تهدّد الأطفال في ظلّ الحرب في هذا البلد.
يونيسف: مقتل ما لا يقل عن 40 طفلاً خلال ثلاثة أيام في السودان
يفر الأطفال والأسر من أحيائهم وسط اعمال العنف الشديد في الخرطوم / صورة: AFP (AFP)
6 فبراير 2025

وقالت أنماري سواي ممثلة اليونيسف في السودان في بيان "قتل ما لا يقلّ عن 40 طفلاً خلال ثلاثة أيام في ثلاث مناطق منفصلة من البلاد. هذا مؤشر مروّع إلى المخاطر الجسيمة والمتزايدة التي يتعرض لها أطفال السودان".

وأشارت في بيان إلى أنّ عمليات قصف على كادوغلي، كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، تسبّبت بـ"قتل 21 طفلاً وتشويه 29 آخرين". كما تفيد معلومات عن مقتل ما لا يقل عن 11 طفلاً في قصف استهدف سوقاً للماشية في الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، وثمانية أطفال في ضربة على سوق قرب الخرطوم السبت.

وقالت ممثلة اليونيسف: "للأسف، من النادر أن تنقضي أكثر من بضعة أيام من دون ورود معلومات جديدة عن مقتل أو جرح أطفال". وقالت سواي إنّ "أطفال السودان يدفعون أعلى ثمن للمعارك المتواصلة"، داعية مجدداً طرفي النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية الأطفال ووقف المعارك.

والسودان غارق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب أهلية طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي"، أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من 12 مليون شخص.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وبشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وبعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وأحصت الأمم المتحدة أكثر من 900 "انتهاك بالغ" بحق أطفال بين يونيو/حزيران وديسمبر/وكانون الأول 2024، أسفرت معظمها عن مقتل أو جرح أطفال، ولا سيما في دارفور والخرطوم وولاية الجزيرة.

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