وأكدت الحركة أن الرد يتضمن تصوُّراً لتحقيق "وقف دائم لإطلاق النار" و"انسحاباً شاملاً" لقوات الاحتلال من قطاع غزة، إلى جانب ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أنها أجرت جولة من "المشاورات الوطنية" قبل تقديم الردّ، مشدّدة على أن موقفها يأتي "انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته المتواصلة".

ويلاحظ أن التعديلات التي أدخلتها الحركة على المقترح الأمريكي وأطلعت عليها TRT عربي تركزت على حماية الآلية من أي انتهاك إسرائيلي وزيادة الضمانات لوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بالإضافة إلى إلزام الاحتلال السماح بتدفّق مستمر للمساعدات الإنسانية، وانسحاب قواته من أراضي القطاع، وتوفير حرية حركة الفلسطينيين من غزة وإليها.

المحتجَزون

كشفت مصادر مطّلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة حماس اقترحت الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، وذلك ضمن آلية مجدولة تمتدّ على مدار 60 يوماً.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها المصادر، فإن خطة الحركة تنصّ على إطلاق سراح أربعة محتجزين أحياء في اليوم الأول، يليه اثنان في اليوم الثلاثين، ثم أربعة آخرون في اليوم الستين. أما الجثامين فتُسلّم ستة في اليوم العاشر، وستة في اليوم الثلاثين، وستة في اليوم الخمسين.

في المقابل ينصّ مقترح ويتكوف الذي قُدم في 29 أيار/مايو، على إطلاق خمسة محتجَزين أحياء وتسليم تسع جثث في اليوم الأول، ثم خمسة محتجزين وتسع جثث أخرى في اليوم السابع، ما يعني إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق خلال أسبوع.

وترجّح المصادر أن التعديلات التي طرحتها حماس في آلية التوزيع تهدف إلى ضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار طوال فترة التنفيذ، ومنع احتمالات تنصله من الاتفاق بعد اليوم السابع، كما حصل في مقترحات سابقة.

المساعدات ومعبر رفح

أكّدت التعديلات التي قدمتها حركة حماس على مقترح ويتكوف ضرورة الالتزام الصارم للبروتوكول الإنساني الذي نصّ عليه اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتنفيذه عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها الهلال الأحمر.

وشدّدَت الحركة على أهمية البدء الفوري بإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، بما يشمل إدخال مواد البناء، وإصلاح المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات والمدارس في مختلف مناطق القطاع. كما دعت إلى العمل، خلال فترة التفاوض، على إعداد ترتيبات وخطط شاملة لإعادة إعمار غزة.

وطالبت حماس بوضوح بضمان حرية حركة سكان قطاع غزة عبر معبر رفح بلا قيود، بما يشمل السفر والعودة، إلى جانب استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.

في المقابل ينصّ مقترح ويتكوف على بدء إرسال المساعدات فور توقيع الاتفاق، على أن توزع وفق "أي اتفاق يُتوصَّل إليه بشأن المساعدات للمدنيين طوال مدة الاتفاق"، وبواسطة قنوات يُتّفَق عليها، تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ويُظهِر الفرق بين رؤية حماس والمقترح الأمريكي تَمسُّك الحركة بالتزام البروتوكول الإنساني بوضوح وتفصيل، لا سيما في ظلّ التجارب السابقة مع الاحتلال، خصوصاً ما شهدته المرحلة اللاحقة لاتفاق يناير، التي لم يلتزم فيها الاحتلال تنفيذ ما اتفق عليه.

كما تبرز في التعديلات إشارة صريحة إلى ضرورة فتح معبر رفح وحرية تنقّل المواطنين، وهي نقطة غابت عن الصياغة الأمريكية.

الانسحاب الكامل

في الوقت الذي استخدم فيه المقترح الأمريكي مصطلح "إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي" داخل قطاع غزة، شدّدَت حركة حماس في التعديلات التي قدمتها على ضرورة النصّ الصريح على "انسحاب القوات الإسرائيلية".

وطالبت الحركة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل 2 مارس/آذار 2025، وذلك في جميع أنحاء قطاع غزة، وبما يتوافق مع اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وكان المقترح الأمريكي نصّ على "إعادة انتشار" لقوات الاحتلال في الجزء الشمالي من قطاع غزة وممر نتساريم، وفقاً للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، واستناداً إلى خرائط يُتوافق عليها، وذلك بعد تسليم الدفعة الأولى من الأسرى والجثامين في اليوم الأول، كما تَضمَّن المقترح إعادة انتشار مماثلة جنوبيّ القطاع في اليوم السابع، بعد تسليم بقية المحتجزين والجثث.

وتنصّ البنود الأمريكية أيضاً على أن الفرق الفنية من الجانبين ستعمل خلال المفاوضات غير المباشرة على تحديد "حدود إعادة الانتشار النهائية"، بلا إشارة إلى انسحاب كامل.

ويلاحَظ أن حماس شدّدَت في ردها على رفض استخدام أي عبارات عامة قد تفتح المجال أمام بقاء الاحتلال في مواقع معينة، وحرصت على تأكيد انسحاب واضح وشامل إلى حدود ما قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مارس/آذار الماضي.

في المقابل لم تُبدِ الحركة ملاحظات جوهرية على البنود المتعلقة بوقف العمليات العسكرية، التي تنصّ على توقُّف فوري لجميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، إضافة إلى توقف الطيران الحربي والاستطلاعي يومياً لمدة 10 ساعات، ترتفع إلى 12 ساعة خلال أيام تسليم المحتجزين.

المفاوضات النهائية

في ما يتّصل بالقضايا التي ستُطرَح خلال المفاوضات النهائية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، أكّدَت الحركة في التعديلات التي قدمتها ضرورة الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما دعت التعديلات إلى تشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة تتولى إدارة شؤون القطاع بكامل الصلاحيات فور بدء تنفيذ الاتفاق، ضمن ما سمّته ترتيبات "اليوم التالي"، ووقف العمليات العسكرية المتبادلة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بضمانات تقدّمها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ورغم أن التعديلات تتقاطع في بعض الجوانب مع ما ورد في مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف، فإن الحركة طالبت بتوضيح إضافي لعدد من البنود، خصوصاً تلك المتعلقة بحصر قضايا الحل النهائي، ووضع إطار واضح للترتيبات الأمنية طويلة الأجل ضمن الهدنة الموسعة.

وكان مقترح ويتكوف أشار إلى أن المفاوضات النهائية ستتضمن مناقشة "القضايا المتعلقة بإعادة الانتشار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وترتيبات الأمن طويلة الأجل داخل قطاع غزة"، إضافة إلى "الترتيبات المتعلقة بما بعد الحرب في قطاع غزة، التي يمكن لأي طرف طرحها على طاولة التفاوض".

وفي ما يتعلق بسريان وقف إطلاق النار خلال مرحلة التفاوض، شدّدَت حماس على ضرورة استمراره طوال فترة المحادثات وحتى التوصل إلى اتفاق دائم، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن الوسطاء سيتولون ضمان التزام ذلك.

وتُظهِر التعديلات التي قدّمَتها الحركة تبايناً مع مقترح ويتكوف، الذي نصّ على أن وقف إطلاق النار سيستمر "لمدة 60 يوماً وأي تمديد متفق عليه"، ما يعني -بحسب الحركة- أنه يفتح الباب أمام أحد الأطراف للتنصل من التفاهم في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما تسعى حماس إلى تَجنُّبه عبر ضمانات أكثر صرامة واستمرارية.