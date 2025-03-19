وأعرب الرئيس أردوغان، عن تمنياته أن يكون صيام شهر رمضان وقيامه وسيلة لوحدة المسلمين وخلاصهم من الظلم. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها.

وذكر أردوغان، أن تركيا تحتل المرتبة الـ4 عالمياً في إنتاج الخضراوات والفواكه. ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ9 عالميّاً والـ3 أوروبيّاً في إنتاج الحليب، وتحتل المرتبة الـ7 عالميّاً والأولى أوروبيّاً في إنتاج لحوم الأبقار.

وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميّاً والـ2 أوروبيّاً في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميّاَ والـ2 أوروبيّاً في إنتاج البيض.

ونوّه إلى تصدُّر تركيا أوروبيّاً واحتلالها المركز الـ2 عالميّاً في إنتاج العسل، إلى جانب تحقيقها المركز الـ16 عالميّاً والـ2 أوروبيّاً في تربية الأحياء المائية. وتابع: "تركيا اليوم الأولى أوروبيّاً والثامنة عالميّاً في الإنتاج الزراعي".