سياسة
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ترمب يهدد بفرض عقوبات على روسيا ورسوم على الصين والاتحاد الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إنّ إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10% على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير/شباط لأن مادة الفنتانيل المخدرة تُرسَل من الصين إلى المكسيك وكندا.
ترمب يهدد بفرض عقوبات على روسيا ورسوم على الصين والاتحاد الأوروبي
ترمب خلال حديث إلى الصحفيين في البيت الأبيض. / AFP
22 يناير 2025

وأشار ترمب خلال حديث إلى الصحفيين في البيت الأبيض بعد يوم من أدائه اليمين إلى الحاجة إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال: "إنهم يعاملوننا بشكل سيئ جداً. لذا فإنّ الرسوم الجمركية ستشملهم. لا يمكنك أن تحصل على الإنصاف إلا إذا قمت بذلك".

وقبل يوم، اتهم ترمب التكتل الأوروبي بعدم استيراد ما يكفي من المنتجات الأمريكية، قائلاً إنه سيقوم بـ"تصحيح ذلك" من خلال فرض الرسوم أو حض الأوروبيين على شراء مزيد من النفط والغاز.

وفي ما يتعلق بالصين كرر ترمب، الثلاثاء، تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بضائعها، متهماً بكين بإرسال "الفنتانيل إلى المكسيك وكندا" قبل أن يجد هذا المخدر طريقه إلى الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عن موعد فرض هذه الرسوم، أجاب: "ربما الأول من فبراير/شباط هو التاريخ الذي نتطلع إليه".

وهذا هو التاريخ نفسه الذي توعد به ترمب كندا والمكسيك بفرض رسوم بنسبة 25% على وارداتهما، بعد أن حمّلهما مسؤولية الفشل في وقف الهجرة غير الشرعية ومنع دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات التجارة الرسمية، تُعَدّ المكسيك وكندا والصين من المصادر الرئيسية للسلع التي تستوردها الولايات المتحدة.

في السياق، قال ترمب إنه سيفرض عقوبات على روسيا إذا رفض رئيسها فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم يذكر ترمب أي تفاصيل بشأن العقوبات الإضافية المحتملة، إذ كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات شديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال ترمب إنّ إدارته تدرس أيضاً مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفاً أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل مزيداً من الجهد لدعم أوكرانيا.

ووقّع ترمب على أمر يطلب فيه من الوكالات الفيدرالية دراسة مجموعة من القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري والممارسات غير العادلة والتلاعب بالعملة. وقد تمهّد هذه التحقيقات الطريق لفرض مزيد من الرسوم الجمركية.

وفي حين أن الأوروبيين يبدون الأكثر قلقاً من عودة ترمب، فإنّ دولاً مثل البرازيل والصين والهند تعتقد أنه سيكون مفيداً لها وللسلام العالمي، وفقاً لاستطلاعٍ حديث أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

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