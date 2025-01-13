سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابات خلال مداهمة الاحتلال مدناً وبلدات بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عدد من مناطق الضفة الغربية، واعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين.
إصابات خلال مداهمة الاحتلال مدناً وبلدات بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
قوات الاحتلال تقتحم مختلف مدن وقرى الضفة الغربية / AA
13 يناير 2025

/وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواطنَين فلسطينيَّيْن من بلدة دورا جنوب الخليل، أُصيبا صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري في بيت عوا، أحدهما بالرصاص الحي في منطقة الحوض، والآخر في القدم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بيت لحم، واعتقلت شابَّين فلسطينيين غرب المدينة، فيما اقتحمت منزلاً في جنوب المدينة واعتدت على قاطنيه بالضرب واستولت على مفاتيح سيارات العائلة.

وجراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، خلال اقتحامها البلدة، أُصيب عدد من طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بحالات اختناق، وفق ما ذكرته الوكالة.

في السياق، قالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت شمال سلفيت وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها واعتقلت طفلاً (17 عاماً) من قرية مردا، كما أغلقت مدخلي القرية الرئيسيين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

في جنين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، في بلدة اليامون، غرب جنين، في أثناء اقتحام البلدة وإطلاق النار دون إبلاغ عن إصابات، وفق "وفا".

وتابعت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم، شاباً فلسطينياً من قرية فحمة جنوب جنين، وذلك عقب مداهمة منزله، والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحامها، مدينة نابلس ومخيم العين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

/وبالتزامن مع مداهمات جيش الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته، وأدّوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، فيما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلّين والأهالي عند بوابات المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالاً عن استشهاد 847 فلسطينياً، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us