سوريا الجديدة
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الشرع يرأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة لبحث أولويات العمل في المرحلة المقبلة
ترأس الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أول اجتماع لحكومة بلاده الجديدة، لبحث أولويات العمل في المرحلة المقبلة.
الشرع يرأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة لبحث أولويات العمل في المرحلة المقبلة
الشرع يرأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة لبحث أولويات العمل بالمرحلة المقبلة / TRT Global
7 أبريل 2025

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب عبر منصة إكس: "رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لبحث أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة".

وفي 29 مارس/آذار الماضي، جرى في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.

وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيراً، بينهم سيدة واحدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

مصدر:TRT Arabi
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