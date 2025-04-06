الحرب على غزة
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إصابة إسرائيليين بجروح جراء إطلاق كتائب القسام صواريخ من قطاع غزة
أُصيب عدد من الإسرائيليين مساء الأحد بجروح طفيفة، جراء إطلاق كتائب القسام صواريخ من قطاع غزة باتجاه عدة مناطق جنوبي إسرائيل.
إصابة إسرائيليين بجروح جراء إطلاق كتائب القسام صواريخ من قطاع غزة
اصابات في إسرائيل جراء اطلاق صواريخ من غزة / AA
6 أبريل 2025

وقالت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) إن شخصاً أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه لشظايا صاروخ سقط في مدينة عسقلان.

وأضافت أن آخرين أصيبوا بجروح طفيفة وبالهلع، في أثناء توجههم إلى الملاجئ في عسقلان ومناطق أخرى شهدت دويّ صافرات الإنذار.

والأحد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية، ردّاً على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان على منصة تليغرام: "قصفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردّاً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وعقب القصف أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بدويّ صافرات الإنذار في عدة مناطق محاذية لقطاع غزة.

فيما ذكرت قناة "12" العبرية أن صافرات الإنذار دوّت أيضا في مدينتي أسدود وعسقلان، إضافة إلى منطقة شفيلا جنوب تل أبيب.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، دويّ صافرات الإنذار في عدة مناطق جنوبي البلاد.

وقال الجيش: "متابعة للإنذارات التي دوّت في عدة مناطق جنوبي البلاد، رُصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة، ليُعترَض معظمها".

بدورها، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" (خاصة) بأن أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة سقط مباشرة في عسقلان.

في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية “نجمة داوود الحمراء” أنها تفحص 4 مواقع شهدت اعتراض صواريخ أُطلقَت من قطاع غزة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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