الحرب على غزة
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ظهر حياً.. الاحتلال يعترف بخطأ معلوماته الاستخبارية حول اغتيال قائد بالقسام
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن بياناً كان قد أصدره ونشره قبل نحو 8 أشهر وزعم فيه تصفية قائد كتيبة بيت حانون، في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "غير صحيح".
ظهر حياً.. الاحتلال يعترف بخطأ معلوماته الاستخبارية حول اغتيال قائد بالقسام
قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض / AFP
23 يناير 2025

قلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال قوله إن "معلوماتنا الاستخباراتية عن مقتل قائد كتيبة بيت حانون غير دقيقة"، فيما نشرت القناة 14 العبرية مقالاً بعنوان: "محرج: بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد كتيبة بيت حانون في حماس، جرى تسجيله حياً".

وجاء الاعتراف الإسرائيلي بعد أن نشرت منصات فلسطينية الأربعاء مقطع فيديو ظهر فيه حسين فياض خلال لقائه مع مواطنين في قطاع غزة، وسط مشاهد الدمار الذي خلّفته الإبادة الإسرائيلية بالقطاع، متحدثاً عن الحرب والخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال وفشله في هزيمة غزة، ومؤكداً أن الاحتلال لم يحقق أهدافه التي أعلنها، مما يظهر فشله الاستراتيجي.

وقال فياض "اليوم خضنا معركة، وقد يتساءل البعض ممن تعرضوا لخسائر: أين النصر؟"، مضيفاً أن "المعارك لها أهداف، وإذا لم يحقق صاحب الهدف هدفه، فهو مهزوم. ووفق القواعد العسكرية وغير العسكرية، فإن القوي إذا لم ينتصر فهو مهزوم، والضعيف إذا لم يُهزم فهو منتصر".

وأشار فياض، إلى أن "الاحتلال لم ينل إلا من الحجارة وبعض الأشلاء والدمار"، مشدداً على أن "غزة خرجت عصية على الانكسار، كريمة، منتصرة، ورافعة رأسها".

وفي مايو/أيار الماضي، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال حسين فياض، وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري آنذاك أن قواته نجحت في "تصفية حسين فياض".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في حينه أن "فياض كان مسؤولاً عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب، وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

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