الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
بينها "البحرية" و"الاستخبارات".. ازدياد الوحدات الإسرائيلية المطالبة بإعادة الأسرى ولو بوقف الحرب
توالت في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حملات توقيع عرائض تطالب بإعادة الأسرى من غزة ولو على حساب وقف الحرب، إذ بدأها عسكريون في سلاح الجو، وانضم إليهم آخرون من وحدات البحرية والسيبرانية والاستخبارات العسكرية، فيما ساندهم 200 من أفراد عائلات الأسرى.
بينها "البحرية" و"الاستخبارات".. ازدياد الوحدات الإسرائيلية المطالبة بإعادة الأسرى ولو بوقف الحرب
مطالبات بوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين، تل أبيب / AA
15 أبريل 2025

وحسب صحيفة هآرتس العبرية، "وقَّع نحو 250 عسكرياً حالياً وسابقاً من وحدة الكوماندوز البحرية النخبوية (شايتيت) التابعة للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رسالة تدعم إنهاء الأعمال العدائية في غزة في إطار صفقة أسرى.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصدر خريجون من وحدات السايبر الهجومية، وأعضاء سابقون في قسم العمليات الخاصة في مديرية الاستخبارات العسكرية، رسائل قالوا فيها: كيف يمكن لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن يقرر مصير المختطفين؟".

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نشر نحو 200 فرد من عائلات المختطفين وعائلات أخرى، بينهم ناجون من الأسر، رسالة دعم للاحتياطيين والمدنيين، طالبوا فيها بوقف الحرب وإعادة المختطفين".

وأضافت: "في رسالتهم، أكدوا دعم رسالة الطيارين والرسائل الإضافية التي تحمل المطلب نفسه، وشكروا كل من وجّه النداء ذاته، مطالبين بإعادة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير".

ومنذ 10 أبريل/نيسان الجاري، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش وأكاديميين ومسؤولي أجهزة أمنية، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة، ومتقاعدين، وقيادات سابقة بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك.

ورُصد توقيع عدد من العرائض، الأولى وقّعها نحو ألف عسكري بسلاح الجو، وانضم إليهم لاحقاً نحو ألف أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. فيما وقّع عريضة ثانية مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية، وثالثة وقّعها عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين، ورابعة وقّعها مئات العسكريين بالوحدة 8200 الاستخبارية. وخامسة وقَّعها مئات العسكريين من وحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات "شلداج"، و"سيرت متكال"، و"موران".

ووقّع عريضة سادسة 200 طبيب وطبيبة من وحدات مختلفة في جيش الاحتلال، ليوقع عريضة سابعة 250 من عناصر وقادة جهاز المخابرات الخارجية "الموساد".

وأعلن أفراد من عائلات الأسرى دعمهم لمقدمي هذه العرائض الذين يؤكدون أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.

فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته، بفصل موقِّعي هذه العرائض من الخدمة، معتبرين أنها "تقوّي الأعداء في زمن الحرب"، واصفين هذا التحرك بـ"التمرد" و"العصيان".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us