وحسب صحيفة هآرتس العبرية، "وقَّع نحو 250 عسكرياً حالياً وسابقاً من وحدة الكوماندوز البحرية النخبوية (شايتيت) التابعة للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رسالة تدعم إنهاء الأعمال العدائية في غزة في إطار صفقة أسرى.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أصدر خريجون من وحدات السايبر الهجومية، وأعضاء سابقون في قسم العمليات الخاصة في مديرية الاستخبارات العسكرية، رسائل قالوا فيها: كيف يمكن لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن يقرر مصير المختطفين؟".

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "نشر نحو 200 فرد من عائلات المختطفين وعائلات أخرى، بينهم ناجون من الأسر، رسالة دعم للاحتياطيين والمدنيين، طالبوا فيها بوقف الحرب وإعادة المختطفين".

وأضافت: "في رسالتهم، أكدوا دعم رسالة الطيارين والرسائل الإضافية التي تحمل المطلب نفسه، وشكروا كل من وجّه النداء ذاته، مطالبين بإعادة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير".

ومنذ 10 أبريل/نيسان الجاري، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش وأكاديميين ومسؤولي أجهزة أمنية، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة، ومتقاعدين، وقيادات سابقة بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك.

ورُصد توقيع عدد من العرائض، الأولى وقّعها نحو ألف عسكري بسلاح الجو، وانضم إليهم لاحقاً نحو ألف أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. فيما وقّع عريضة ثانية مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية، وثالثة وقّعها عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين، ورابعة وقّعها مئات العسكريين بالوحدة 8200 الاستخبارية. وخامسة وقَّعها مئات العسكريين من وحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات "شلداج"، و"سيرت متكال"، و"موران".

ووقّع عريضة سادسة 200 طبيب وطبيبة من وحدات مختلفة في جيش الاحتلال، ليوقع عريضة سابعة 250 من عناصر وقادة جهاز المخابرات الخارجية "الموساد".

وأعلن أفراد من عائلات الأسرى دعمهم لمقدمي هذه العرائض الذين يؤكدون أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.

فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته، بفصل موقِّعي هذه العرائض من الخدمة، معتبرين أنها "تقوّي الأعداء في زمن الحرب"، واصفين هذا التحرك بـ"التمرد" و"العصيان".