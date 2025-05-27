ويأتي اللقاء عقب اجتماعين منفصلين عقدهما فيدان في وقت سابق أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومستشاره فلاديمير ميدينسكي، إذ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر منصة إكس، إنّ زيارة فيدان جاءت تلبية لدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتشمل سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس، إلى جانب فاعليات اقتصادية.

وكانت أنقرة قد أعلنت، السبت، عن زيارة فيدان إلى موسكو، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الروسية تنسيقاً واسعاً في عدد من القضايا، من بينها الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، لا سيما بعد استضافة إسطنبول لجولة مفاوضات بين الطرفين منتصف مايو/أيار الجاري، أسفرت عن اتفاق لتبادل ألفَي أسير.