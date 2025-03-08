الحرب على غزة
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في يوم المرأة.. الرئيس أردوغان يهنّئ نساء غزة ويعرب عن احترامه لشجاعتهن ومقاومتهن الظلم ببسالة
توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بالتهنئة إلى نساء تركيا ونساء غزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار.
في يوم المرأة.. الرئيس أردوغان يهنّئ نساء غزة ويعرب عن احترامه لشجاعتهن ومقاومتهن الظلم ببسالة
الرئيس أردوغان يعلن إنشاء "لجنة تنسيق تمكين المرأة" ولجان تنسيق منبثقة عنها في الولايات التركية / AA
8 مارس 2025

وهنأ أردوغان نساء تركيا والعالم باليوم العالمي للمرأة في كلمة خلال مأدبة إفطار حضرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/آذار، في مركز المؤتمرات بإسطنبول.

وقال: "أتوجه برسالة تضامن مع جميع النساء اللاتي يكافحن من أجل الحياة والكرامة في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا والصومال وإفريقيا وآسيا وتركستان وجميع بقاع انتمائنا الجغرافي".

وأعرب عن احترامه وتقديره لنساء غزة لشجاعتهن ومقاومتهن الظلم ببسالة، رغم المجازر التي ترتكبها "شبكات الإبادة".

وأكد الرئيس التركي مواصلة حكومته العمل من أجل القضاء التام على آفة الإرهاب التي تهدد الشعب التركي.

كما هنأ أمهات الشهداء الأتراك وأزواجهن قائلاً: "سنواصل العمل بكل ما لدينا من إمكانيات لاجتثاث آفة الإرهاب تماماً من هذا الوطن".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنّ تركيا والمنطقة ستشهد أياماً آمنة ومزدهرة يسود فيها الإخاء ويتلاشى فيها الظلام الدامي للإرهاب.

وأعلن إنشاء "لجنة تنسيق تمكين المرأة"، ولجاناً تنسيق منبثقة عنها في الولايات التركية، من خلال تعميم رئاسي أصدره السبت.

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