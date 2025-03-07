وقال أنجرست في مقطع مصوَّر نشرته كتائب القسام، اليوم الجمعة، عبر قناتها على تطبيق تليغرام: "الطريق الوحيد لإعادتنا هو صفقة التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية"، موضحاً أنه أُسر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في منطقة "ناحل عوز" جنوبي إسرائيل، وكان يأمل في العودة إلى عائلته بعد سماعه عن صفقة التبادل وخروج بعض الأسرى.

وأضاف: "نشعر بأن الجيش والدولة والحكومة تخلوا عنّا طوال هذه المدة في الأسر"، لافتاً إلى أن الأسرى بدؤوا يفقدون الأمل، وتابع: "نحن لا نرى النهاية".

وشدد أنجرست على أن المحاولات العسكرية لن تنجح في إعادتهم، وأن "الطريق الوحيد هو عبر صفقة التبادل"، معبراً عن استيائه من تقسيم الصفقة إلى مراحل، قائلاً: "هذا لا يعنينا، نحن نريد العودة إلى بيوتنا، وإطلاق سراح كل الأسرى، وإنهاء هذه المعاناة".

كما توجه برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية قائلًا: "أتوسل إليكم، أعيدونا أحياء وليس في توابيت، نحن نريد أن نبقى أحياء"، مشيراً إلى صعوبة الظروف التي يعيشها الأسرى.

وطالب أنجرست الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم خلال المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بالتحرك لدعم زملائهم قائلاً: "قاتلوا من أجلنا، أنتم تعرفون ما مررنا به، وما زلنا نعاني".

وفي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قال أنجرست: "نتوسل إليك، أنت الوحيد القادر على التأثير على نتنياهو وحكومته، ساعد على إتمام هذه الصفقة"، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لضمان عودة الأسرى في أقرب وقت ممكن.

واختتم أنجرست حديثه برسالة إلى الشعب الإسرائيلي، مطالباً إياهم بالتحرك والاحتجاج قائلاً: "أطلب منكم النزول إلى الشوارع، لا تتخلوا عنا".

يأتي هذا في ظل تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، أمس الخميس، باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، لا يزال هناك 24 مختطفاً في قطاع غزة تُصنّفهم إسرائيل على أنهم أحياء، فيما تشير التقديرات إلى أن 22 منهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافةً إلى جثث 35 مختطفاً آخر.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى على بدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتنصلت إسرائيل من الاتفاق برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد أن انتهت الأولى ليل السبت الأحد الماضي.

ويريد نتنياهو، مدعوماً بضوء أخضر أمريكي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعيةً الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.