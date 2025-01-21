وتخشى أوروبا إعادة تقييم ترمب للعلاقات مع الحلفاء لتأمين شروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، وتعزيز التفوق الأمريكي على الخصوم مثل الصين وروسيا، وتخليص الولايات المتحدة من الالتزامات الناشئة عن مشاركتها في المنظمات الدولية، مثل حلف الناتو.

وأحد المخاوف الرئيسية التي تساور أوروبا، هو أن تؤدي الإجراءات الأمريكية الأحادية عبر فرض الضرائب، وتوجه دول أوروبية نحو آسيا، إلى دفع واشنطن لتقليص التزاماتها تجاه حلفائها.

ألمانيا

وعقب تهنئة المستشار الألماني أولاف شولتس، لترمب على تنصيبه رئيساً في بيان على منصة إكس، الاثنين ، قال: "نحن في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 400 مليون شخص في 27 دولة، نشكل مجتمعاً قوياً".

ودعا فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي في ألمانيا، الأوروبيين إلى التصرف بثقة بالنفس والاتحاد ضد ترمب.

فرنسا

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى "الاستيقاظ"، وقال إنه ينبغي زيادة الإنفاق على الدفاع لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وتساءل ماكرون: "ماذا سنفعل في أوروبا إذا سحب حليفنا الأمريكي سفنه الحربية من البحر المتوسط ​​غداً؟ ماذا لو سحبوا طائراتهم الحربية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ؟".

أما رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، فأكد أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا سيُسحقان إذا لم يفعلا شيئاً ضد سياسات ترمب.

وأوضح بايرو أن واشنطن قررت مع ترمب اتباع "سياسات مهيمنة" من خلال السيطرة على جميع الأبحاث، إضافة إلى سياسة الدولار والسياسة الصناعية، والحصول على جميع الاستثمارات.

إسبانيا

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الجميع في أوروبا يجب أن ينهضوا للدفاع عن الديمقراطية ضد القوة الاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية التي "تحيط" بترمب.

وقال سانشيز "إن نظامي الطبقات التكنولوجية في الولايات المتحدة، ووادي السيليكون، يحاولان استخدام سلطتهما المطلقة على شبكات التواصل الاجتماعي للسيطرة على النقاش العام والعمل الحكومي في جميع أنحاء الغرب".

وأضاف: "نحن قلقون من إمكانية بث الرسائل التي تؤثر في ملايين الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي"،

المجر

في حين قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن رئاسة ترمب من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الجناح اليميني في أوروبا .

وأكد أوربان أن السياسات والتوجهات الليبرالية لإدارة الاتحاد الأوروبي أبعدت أوروبا عن الصين وروسيا وإفريقيا التي وصفها بأنها قارة المستقبل، وأن القوة الاقتصادية انتقلت من الغرب إلى آسيا.

يذكر أن ترمب، أبدى خلال ولايته الأولى تردداً تجاه الناتو وانتقادات للإنفاق الدفاعي الأوروبي، وقد يعيد إثارة هذه القضايا بشكل أكثر حدة.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، قال ترمب إن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تنفق على الأقل 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بدل الترشيد الحالي الذي يحدد النسبة بـ2%.