تركيا
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وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الصربي في بلغراد
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، نظيره الصربي ماركو دوريتش في بلغراد.
وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الصربي في بلغراد
فيدان يلتقي نظيره الصربي في بلغراد / AA
19 مايو 2025

ومن المقرر أن يلتقي الوزير فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى جمهورية صربيا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

والأحد، قالت مصادر دبلوماسية تركية إنه من المنتظر أن يعرب فيدان خلال لقائه المسؤولين الصرب، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التعاون متعدد الأبعاد بين تركيا وصربيا.

وأفادت أنه سيؤكد الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على السلام والاستقرار في البلقان وتطوير التعاون مع صربيا في هذا الإطار.

وذكرت أنه سيشير إلى أهمية التعامل مع الوضع في البوسنة والهرسك بنهج حكيم والحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، وفق المصادر نفسها.


مصدر:TRT Arabi
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