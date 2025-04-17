وقال جيش الاحتلال في بيان أمس الأربعاء إن قواته تسيطر "على نحو 30% من مساحة قطاع غزة كطوق أمني دفاعي متقدم"، كما أعلن أنه هاجم نحو 1200 "هدف إرهابي"، وفق تعبيره، جواً ونفّذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة" منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

وأكد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس أن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو إحدى أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها أداة ضغط على السكان".

وأضاف في بيان أنّ "لا أحد يخطط حالياً للسماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات لإتاحة دخولها".

وتأتي هذه التطورات، فيما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الاثنين من أن الوضع الإنساني في غزة هو "الأسوأ على الأرجح" منذ اندلاع الحرب مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر، مشيراً الى مرور شهر ونصف الشهر "منذ جرى السماح بدخول أي إمدادات، وهي أطول فترة تتوقف فيها الإمدادات حتى الآن".

واضطر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة للنزوح منذ استئناف الهجمات علماً أن جميع سكان غزة تقريباً أرغموا على النزوح مراراً وتكراراً منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماماً.

وفي ظل الحصار المطبق على القطاع الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الأربعاء، إن قطاع غزة تحول إلى "مقبرة جماعية للفلسطينيين، وللذين يهبون لمساعدتهم" جراء العمليات العسكرية ومنع إسرائيل دخول المساعدات.

وقالت أماند بازيرول منسقة الطوارئ في قطاع غزة "نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري" مشيرة إلى أن الاستجابة الإنسانية "تعاني كثيراً من انعدام الأمن وحالات النقص الحادة".

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح نصف مليون من سكان غزة منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

والأربعاء أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 11 شخصاً في ضربات إسرائيلية، بينهم نساء وأطفال.

نتنياهو يواصل إبادة غزة

في غضون ذلك، ادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن الأخير وجّه فريق التفاوض بمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويتناقض ذلك مع إصرار نتنياهو، على مواصلة حرب الإبادة على غزة، متجاهلاً عرائض وقّعها عسكريون و"مدنيون"، تطالبه باستعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى عبر الهاتف "تقييماً للوضع حول قضية المختطفين مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية".

وتابع أن نتنياهو وجّه فريق التفاوض بـ"مواصلة الخطوات للدفع نحو إطلاق سراح مختطفينا".

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما ذكرت القناة "12" العبرية (خاصة)، الأربعاء، أن نتنياهو "عقد اجتماعاً هاتفياً، بمشاركة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وبينهم رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك رونين بار، على خلفية جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة".

وأضافت أن "الاجتماع بحث المستجدات والتقديرات حول الاتجاهات المحتملة للمضي قدماً للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين".

وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

والاثنين، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن مصر سلمت "حماس" مقترحاً إسرائيلياً لوقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتظر رد الحركة الفلسطينية عليه.

ولم يصدر رد رسمي عن "حماس"، التي أكدت مراراً استعدادها لأي اتفاق يقود إلى إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل.

وادعت القناة الإسرائيلية أن "المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس تجري على قدم وساق، لكن كل طرف يحدد شروطه بشكل حاد ودقيق، ما يجعلها مفاوضات معقدة"، وتفيد تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه "خلال نحو أسبوعين سيتضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقود للتوصل إلى صفقة أم لا"، وفق القناة.

وزادت بأن "نقطة الخلاف المركزية تتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح غزة، الذي يُطرح لأول مرة شرطاً للتوصل إلى صفقة، وهو ما ترفضه حماس بشدة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



