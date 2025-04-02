وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان، إنّ حاملة الطائرات "كارل فينسون" الموجودة حالياً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" الموجودة الآن في مياه الخليج، من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".

وأوضح بارنيل أنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بنشر "أسراب إضافية وأصول جوية أخرى في المنطقة من شأنها أن تعزّز قدراتنا في الدعم الجوي الدفاعي".

ولم يحدّد البنتاغون بالضبط المكان الذي ستبحر فيه هاتان الحاملتان عندما ستصبحان معاً في الشرق الأوسط.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الشهر الماضي، مسؤوليتها عن استهداف حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر.

وعاد التوتر بين "الحوثي" من جهة، وإسرائيل وحلفائها على رأسهم الولايات المتحدة، مؤخراً على خلفية خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مع حماس، واستئنافها حرب الإبادة ضد غزة، فيما أعلنت الجماعة اليمنية استئنافها العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومصالحها إثر ذلك.

وأوقفت "الحوثي" استهدافاتها إسرائيل والسفن التابعة لها، مع سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، وهدد لاحقاً بـ"القضاء على الحوثيين تماماً". لكن الجماعة ردت بأن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة"، وعاودت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنٍ في البحر الأحمر متوجهة إليها.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تصل إليه بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​