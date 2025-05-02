سوريا الجديدة
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الاحتلال يستهدف منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق.. ونتنياهو: رسالة واضحة للنظام السوري
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، فيما ذكر بيان صادر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن "الهجوم رسالة واضحة للنظام السوري".
الاحتلال يستهدف منطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق.. ونتنياهو: رسالة واضحة للنظام السوري
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق / وسائل التواصل
2 مايو 2025

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّ "طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق"، حسب تعبيره.

وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو وكاتس بياناً مشتركاً بشأن الهجوم على سوريا، مشيراً إلى الاشتباكات التي بدأت بهجمات شنتها مجموعات درزية ضد قوات الأمن التابعة للحكومة السورية، قائلاً: "نفذنا هجوماً على هدف قرب القصر الرئاسي في دمشق. ولن نسمح بأي تهديدات ضد الدروز".

وأشار البيان إلى أن تل أبيب لن تسمح بنشر أي قوة جنوب العاصمة دمشق، مضيفاً: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري، لن نسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية".

وأمس الخميس، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة الحكومة في دمشق، وقال: "إذا استمرت الهجمات ضد الدروز (في سوريا) فسنرد بقوة".

بدوره دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أيضا المجتمع الدولي إلى التدخل في سوريا، وذلك في كلمة له خلال حفل استقبال أمس.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل، الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، حسب "سانا".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة السورية توصلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا بريف دمشق، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح للدولة، وفق بيان نشرته محافظة ريف دمشق على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل وخارج سوريا من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، فيما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقاً متساوية دون أي تمييز.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت جبل الشيخ الاستراتيجي، الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل، كما تمكن رؤيته من الأردن، وله أربع قمم أعلاها يبلغ طولها 2814 متراً.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، فإن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

مصدر:TRT Arabi
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