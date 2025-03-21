تركيا
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إسطنبول.. أردوغان يبحث مع رئيس غينيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، نظيره من غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، في إسطنبول.
إسطنبول.. أردوغان يبحث مع رئيس غينيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الغيني بيساو عمر سيسكو إمبالو، في إسطنبول / AA
21 مارس 2025

وعقب مراسم استقبال رسمية بمكتب الرئاسة في قصر دولمة بهجة، عقد الرئيسان اجتماعاً مغلقاً بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعد اللقاء توجه الزعيمان إلى مأدبة إفطار.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الزعيمين تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع غينيا بيساو، وأن التقدم الذي أحرزته في علاقاتها مع إفريقيا خلال السنوات الأخيرة كان مُرضياً.

وشدد على أن إسرائيل تواصل ذبح المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يزيد ضغوطه لوقف حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن تركيا تواصل جهودها لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق البيان نفسه.

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