وعقب مراسم استقبال رسمية بمكتب الرئاسة في قصر دولمة بهجة، عقد الرئيسان اجتماعاً مغلقاً بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعد اللقاء توجه الزعيمان إلى مأدبة إفطار.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن الزعيمين تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وأكد أردوغان أن تركيا تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع غينيا بيساو، وأن التقدم الذي أحرزته في علاقاتها مع إفريقيا خلال السنوات الأخيرة كان مُرضياً.

وشدد على أن إسرائيل تواصل ذبح المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يزيد ضغوطه لوقف حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن تركيا تواصل جهودها لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق البيان نفسه.