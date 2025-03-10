الحرب على غزة
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حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تبلغ 48 ألفاً و467 شهيداً بعد تسجيل شهداء جدد
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفاً و467 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تبلغ 48 ألفاً و467 شهيداً بعد تسجيل شهداء جدد
طواقم الدفاع المدني تنتشل جثامين شهداء بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة
10 مارس 2025

وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الدوري شبه اليومي عن شهداء وجرحى الإبادة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء، بينهم 5 انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض و4 شهداء جديد و16 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أن حصيلة "العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48.467 شهيداً و 111.913 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لنقص الآليات والمعدات.

ورغم بدء اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، فإنّ إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر مسيراتها.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومطلع مارس/آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها تنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.

مصدر:TRT Arabi
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