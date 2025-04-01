جاءت تصريحات فون دير لاين خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي، تناولت فيها العلاقات التجارية مع واشنطن، في أعقاب الإجراءات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترمب في وقت سابق.

وأوضحت أن الولايات المتحدة فرضت حتى الآن رسوماً إضافية على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، معتبرة أن هذه الإجراءات "لن تسهم سوى في زيادة التضخم، وهي ضرائب يتحملها المواطنون".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضّل التفاوض لحل الخلافات التجارية، لكنه يحتفظ بحقه في اتخاذ "إجراءات مضادة" إذا اقتضى الأمر.

وكان ترمب أعلن الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات غير المُصنَّعة في الولايات المتحدة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 أبريل/نيسان الجاري.