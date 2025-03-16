سياسة
1 دقيقة قراءة
حظر نشر قضية جديدة ضد مسؤول في مكتب نتنياهو بعد تحقيقات الشاباك
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، عن فرض حظر نشر يتعلق بقضية جديدة يجري التحقيق فيها مِن قِبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ضد مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حظر نشر قضية جديدة ضد مسؤول في مكتب نتنياهو بعد تحقيقات الشاباك
الشاباك الإسرائيلي / Others
16 مارس 2025

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك اتخذ إجراءات استثنائية ضد الموظف المعني، بالإضافة إلى شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط معارض لرئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه. ولفتت هآرتس إلى أن أمر حظر النشر لتفاصيل القضية قد صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوماً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه رغم الخطورة التي وُصِفَت بها القضية في البداية، فإن تفاصيل الإجراءات الصارمة المتخَذة ضد المتورطين لم تتضح بعد، ولم يتضح مدى ضرورة هذه الإجراءات. وأضافت هآرتس أنها قدمت، يوم السبت، طلباً لرفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشر المعلومات "في إطار الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".

ورغم عدم توضيح الصحيفة للتهم الموجهة إلى الموظف في مكتب نتنياهو أو أسباب التحقيق، فإن الشاباك قد فتح مؤخراً عدة تحقيقات ضد موظفين ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه الكبار، تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة من استخبارات الجيش إلى وسائل إعلام أجنبية.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us